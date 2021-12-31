Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий выразил мнение, что нынешнее решение повлияет на развитие небольших населенных пунктов.

Премьер-министр Польши передал представителям власти десяти населенных пунктов постановление о предоставлении им городских прав.

Об этом сообщает "Польское радио".

Части гминных управ статус города вернули после 150 лет – тогда их понизили по приказу царя. Это касается, в частности, Нового города (какое определение "город" имеет в своем в названии) в регионе Мазовше.

Присутствующие на торжественном мероприятии в Варшаве войты, то есть руководители местного самоуправления отметили, что это - историческая справедливость. Ведь их населенные пункты еще в середине 19 века были городами, а наказали их за то, что они поддерживали Январское восстание.

Войт Нового города Славомир Залевский надеется, что возвращение городских прав поможет популяризировать его гмину. Как он добавил, жители вместе встретят Новый год, чтобы праздновать обретение городских прав.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил мнение, что нынешнее решение повлияет на развитие небольших населенных пунктов: "Это означает также рост стремлений и амбиций местной общины. Я хотел бы, чтобы вслед за тем, что сегодня здесь происходит на наших глазах, также для вашей общественности, для ваших гмин городского и сельского типа – чтобы это означало в скором времени развитие, более быстрый прогресс, лучшую инфраструктуру".

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Глава правительства добавил: "Я очень этому радуюсь, поскольку мы меняем векторы истории, а на протяжении десятков лет мало кто замечал эту проблему".

Статус городов получили также: Цеглув и Едльня-Летниско в Мазовецком воеводстве, Лютомерск и Болимув в Лодзьком воеводстве, Прущ в Куявско-Поморском воеводстве, Иваниска в Свентокшинском воеводстве, Избица в Люблинском воеводстве, Качоры в Великопольском воеводстве и Ольштын в Силезском воеводстве.

Как сообщал УНИАН, недавно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что они могут построить забор не только на границе с Беларусью, но и с Украиной.