Наличие этих ЗРК позволит Украине эффективно защищаться от атак российских террористов.

Польша высоко оценивает решение США передать Украине противоракетную систему Patriot, подчеркнул вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Как сообщает Польское радио, об этом он сказал, комментируя результаты переговоров лидеров Украины и США во время встречи, состоявшейся в среду, 21 декабря.

"Пусковые установки помогут усилить оборонный потенциал нашего соседа. Это решение, которое позволит Украине эффективно защищаться от атак российских террористов, направленных на инфраструктуру Украины", - заявил Блащак.

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Блащак также добавил, что польскую систему противовоздушной и противоракетной обороны модернизируют на протяжении последних месяцев. В 2018 году Польша заказала пусковые установки Patriot, а осенью польская армия получила первые комплекты этого вооружения.

"Мы также заказали зенитную и противоракетную систему малой дальности в рамках программы NAREW в сотрудничестве с британцами. Первая батарея этой системы уже в Польше", - отметил Блащак.

Системы Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса.

При этом, Байден объявил о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов США, что, в частности, будет включать комплексы Patriot и снаряды для них.

Президент США заявил, что на подготовку украинских военных для применения зенитно-ракетных комплексов Patriot понадобится определенное время.

В то же время высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сказал, что украинским военным понадобится "несколько месяцев", чтобы научиться эксплуатации ЗРК Patriot.

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