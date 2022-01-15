Персонал прекращает работу на 24 часа.

В Нидерландах за лучший коллективный договор бастуют сотрудники пивоваренной компании Heineken - крупнейшей в стране и второй крупнейшей в мире.

Работники бастуют на пивоварнях в Зотервоуде и Ден Бош. Персонал прекращает работу на 24 часа. Об этом сообщает местное издание NOS.

Работники поставщика безалкогольных напитков Vrumona, что входит в группу Heineken, также объявили забастовку. Пока неясно, сколько именно сотрудников участвует.

Читайте такжеВ США бастуют сотрудники Apple: они призывают отказаться от покупки "яблочной" продукцииПо словам Мартена Коуденбурга, директора по снабжению, забастовка не приведет к пустым полкам в магазинах. "Мы поставляем непосредственно из пивоварни для предприятий общественного питания. Сейчас мы живем на складе для супермаркетов", - рассказал он.

Забастовщики хотят большей заработной платы для 1250 человек в трех бизнес-подразделениях, чем предлагает Heineken. Во вторник переговоры по этому вопросу остановились.

С прошлого лета заработная плата и условия трудоустройства обсуждаются по трем различным коллективным договорам. Heineken не готов повысить заработную плату более чем на 1,5 процента в этом году и 2 процента в следующем году.

В компании утверждают, что по ним сильно ударил коронакризис. Из-за карантина обороты в области общественного питания резко упали. Кроме того, Heineken приходится сталкиваться с резким ростом цен на сырье. До коронакризиса было согласовано повышение заработной платы на 7,5 процента в течение двух лет, но сейчас этот коллективный договор заканчивается.

Однако работники считают общее увеличение заработной платы в 3,5 процента слишком низким. В профсоюзе говорят, что понимают последствия коронакризиса, но также верят, что работники должны участвовать в прибылях, ведь в первом полугодии 2021 года компания получила полмиллиарда прибыли.

"Мы — здоровая компания, но если вы посмотрите на то, что мы заработали во время коронакризиса, то это большая вмятина в сравнении с тем, что мы обычно делаем. Да, мы чувствуем боль от этого", - отметил Коуденбург.

"Мы действительно не видели, что это было тяжело. Мы сварили столько же пива, как и до кризиса. Прибыль Heineken все еще очень хорошая, и это будет и в будущем", - в свою очередь отметил сотрудник компании.

Профсоюзы объявили, что участники снова прекращают работу в следующий понедельник в 15:00. Они планируют бастовать 72 часа подряд.

Последняя забастовка 1994 года

В 1994 году сотрудники Heineken несколько дней бастовали. Даже тогда профсоюзы и компания не пришли к согласию во время коллективных переговоров.

Целыми днями ворота заводов были заблокированы грузовиками из-за забастовки, из-за чего не могли осуществлять доставку пива.

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