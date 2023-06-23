Иностранцев заманивают денежным вознаграждением.

Жителей Непала, которые приехали в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным аргументом для принятия такого решения являются деньги.

Журналисты российской службы BBC News сообщили, что весной 2023 года в соцсети TikTok появились видео, которые публиковали студенты из Непала, которые оказались в тренировочных лагерях армии РФ. Отмечается, что в одном з роликов непалец похвастался справкой о подписании контракта на воинскую службу. При этом указан вознаграждение в размере 195 тысяч рублей в месяц, а это около 2300 долларов.

Автор одного из видео рассказал, что приехал из Непала по студенческой визе, но к концу учебы о почувствовал нехватку денег. В связи с этим решил пойти добровольцем в российскую армию. Непалец прошел медкомиссию, сдал письменный тест по русскому языку, после чего его зачислили в ВС РФ.

Видео дня

При этом парень рассказал, что ему звонили другие непальцы, которые хотели воевать в российской армии, чтобы заработать, а затем "не просто остаться в России, а перевезти сюда семьи".

Мобилизация в России - последние новости

Уже год в Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация для войны против Украины. Официально мобилизацию в РФ объявляли один раз - в конце сентября 2022 года. Тогда в рамках частичной мобилизации планировали призвать до 300 человек.

В мае 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у Путина нет другого варианта, кроме как объявить всеобщую мобилизацию.

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