В содеянном правоохранители подозревают 51-летнюю сотрудницу больницы.

Этой ночью в одной из немецких клиник под Берлином нашли тела четырех человек со следами насильственной смерти, еще один человек тяжело ранен.

Читайте также"Получил нож в спину": в России мужчину убили после просьбы надеть маски в маршрутке (видео)Как сообщается в сюжете ТСН, в содеянном правоохранители подозревают 51-летнюю сотрудницу больницы.

Ее уже задержали, сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Были ли жертвы пациентами этого госпиталя и что стало мотивом убийства, пока информации нет.

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Автор: Ирина Погорелая