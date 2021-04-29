Полиция расследует инцидент / REUTERS
Этой ночью в одной из немецких клиник под Берлином нашли тела четырех человек со следами насильственной смерти, еще один человек тяжело ранен.
Читайте также"Получил нож в спину": в России мужчину убили после просьбы надеть маски в маршрутке (видео)Как сообщается в сюжете ТСН, в содеянном правоохранители подозревают 51-летнюю сотрудницу больницы.
Ее уже задержали, сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Были ли жертвы пациентами этого госпиталя и что стало мотивом убийства, пока информации нет.
В немецкой клинике нашли тела четырех человек со следами насильственной смерти
Вас также могут заинтересовать новости
- COVID в Днепре: больница Мечникова забита, медсестры теряют сознание
- В Израиле после вакцинации закрывают COVID-отделения: некого лечить
- В Германии медсестра Красного креста подменила вакцину от COVID физраствором
- В Москве пьяная медсестра обматерила бабушку в больнице (видео)
Главные новости Украины и мира на утро 29 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram