Злоумышленники с помощью краски нанесли на каменный крест изображения серпов и молотов.

В немецком Мюнхене вандалы разрисовали могилу лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.

Об этом сообщил беларус Олесь Чайчиц у себя в Facebook.

Злоумышленники с помощью краски нанесли на каменный крест изображения серпов и молотов.

"Решил впервые посетить могилу Бандеры, а там полиция и это зрелище", – написал Чайчиц.

Добавим, что акт надругательства над местом захоронения Бандеры случается далеко не впервые. В 2018 году немецкая полиция уже открывала дело по надругательству над могилой лидера украинских националистов.

Недавно в Черновцах была создана уникальная коллекция вышиванок на основе нарядов Степана Бандеры, заказы от покупателей идут со всего мира.

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