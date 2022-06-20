За вышиванку, как у Степана Бандеры, - защитникам бронежилеты.

В Черновцах благотворители создают лимитированную коллекцию мужских вышиванок. Все средства от их продажи пойдут на защиту для бойцов.

Как говорится в сюжете ТСН, вышиванку Степана Бандеры воссоздали львовские мастерицы по единственной фотографией, на которой проводник ОУН в национальном наряде.

Схемой поделились с черновчанками, которые взялись отшить сотню таких. Вышиванки-бандеровки еще в работе. А заказы и средства на них уже поступают со всего мира. Так, первые 25 бронежилетов уже приобретены и отправились к бойцам в Северодонецк Луганской области.

Ранее известный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер получил в подарок украинскую вышиванку. Такой презент ему преподнес украинец Влад Кабанец, который и опубликовал на своей странице в Facebook снимок с легендой.

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