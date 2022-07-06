До конца лета все сроки на оказание услуг уже забронированы.

С 1 сентября генеральное консульство Украины в Мюнхене будет предоставлять специальные услуги для украинцев, которые ищут защиты от войны, в режиме "живой очереди".

Об этом сообщило генконсульство Украины в Мюнхене. В частности, режим "живой очереди" будет касаться таких услуг, как продление срока действия загранпаспорта и внесение данных о детях в загранпаспорт одного из родителей.

В генконсульстве пояснили, что режим "живой очереди" вводится с 1 сентября, поскольку к концу августа все сроки уже забронированы.

В генконсульстве подчеркнули, что другие стандартные консульские услуги - оформление заграничного паспорта, нотариальные действия, вопросы гражданства и другие - будут, как и раньше, предоставляться по онлайн-бронированиям.

Генконсульство призвало граждан "воздержаться от оценочных суждений относительно указанных обстоятельств", поскольку решения по режиму работы генконсульства "выполняются, а не принимаются".

Также с 1 сентября будет прекращено оформление "справок об идентификации", которое было вынужденной временной мерой.

"В очередной раз подчеркиваем, что консульство работает в условиях военного времени: прием граждан ведется в две смены вместо определенных часов работы, в т. ч. в праздничные дни. Мы работаем на пределе, а часто - вне пределов своих ресурсов", - отметили в дипучреждении.

Также дипломаты отметили, что несмотря на это, спрос на консульские услуги продолжает значительно превышать технические и человеческие возможности, что приводит к нехватке свободных слотов для бронирований.

"А с сентября это станет причиной длинных очередей и, вероятно, неспособности принять всех желающих, так как наша ежедневная пропускная способность является ограниченной. Это - объективная реальность, в которой нам приходится работать, а вам – пользоваться нашими услугами. Надеемся на понимание и взаимное уважение", - говорится в сообщении генконсульства.

Как сообщал УНИАН, 3 июля стало известно, что в Украине фиксируют новую миграционную волну. Она не такая мощная, как в первый месяц войны, однако каждый день из Украины выезжает около 40 тыс. украинцев - и это больше, чем въезжает.

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