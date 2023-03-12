У Пригожина закончились зэки, отметил обозреватель.

В районе Бахмута Донецкой области происходит утилизация ЧВК "Вагнера", которая в ближайшее время станет не самой многочисленной и самой влиятельной в зоне боевых действий в Украине.

"Ресурс ЧВК "Вагнера" для ведения боевых действий на уровне Соледара на сегодняшний день истощен и его, фактически, добивают в Бахмуте", - заявил военно-политический эксперт Александр Коваленко.

По его словам, у группировки закончились зэки: "Закончились они в большинстве своем еще под Соледаром, а на данный момент - совсем. Компенсировать эти потери Пригожин не может, ведь найм в исправительных колониях для него уже закрыт, а желающих идти в ЧВК не так много, чтобы проходила компенсация".

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При этом Коваленко отметил, что под Бахмутом добивают украинскую группу ЧВК "Вагнера", а всего их существует минимум четыре.

Эксперт объяснил, что на сегодняшний день "вагнеровцы" находятся не только в Украине, но и в таких странах, как ЦАР, Ливия, Мозамбик, Сирия, Мали, Судане, Ангола, Зимбабве, Эритрея, Гвинея-Бисау, Гвинея и Мадагаскар.

"Самые крупные группировки ЧВК "Вагнера" находятся в Центральноафриканской Республике и Ливии. Хочу отметить, что африканская группа Вагнера практически не изменилась с начала войны в Украине в 2022 году, лишь в самом начале вторжения уменьшившись на 10%. В ЦАР находится более 2000 российских наемников, поддерживающих Фостена-Арканжа Туадеру. Это примерно три батальон-тактические группы, состоящие из куда более качественного ресурса, чем в Украине. В Ливии примерно такая же группировка", - добавил Коваленко.

Оборона Бахмута - актуальные новости

Как писал УНИАН, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские военные и наемники ЧВК "Вагнера" продолжили атаковать Бахмут, но не осуществили никаких заявленных продвижений в черте города и окрестностях 11 марта.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что захват Бахмута имеет не только военную и политическую цели, но и экономическую. Так российские захватчики могут решить проблему поставок воды на оккупированную часть Донецкой области.