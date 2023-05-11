Министр обороны Польши рассказал детали расследования инцидента.

Польский министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что в декабре 2022 года российская крылатая ракета залетела в воздушное пространство страны и упала.

Он отметил, что польские военные не поставили в известность правительство и не организовали поиск упавшей ракеты, передает Би-би-си. Блащак рассказал, что проверка, назначенная им после случайной находки фрагментов ракеты, показала, что польские военные получили информацию о ракете от украинских коллег, но не сделали того, что нужно в таком случае.

"Установлено, что 16 декабря центр воздушных операций получил от украинских военных данные о приближающемся к польскому воздушному пространству объекте, который мог быть ракетой", - сказал польский министр.

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"Согласно выводам проверки, оперативный командующий не выполнил обязанности и не проинформировал меня и другие службы, как предусмотрено на случай появления объекта в польском воздушном пространстве", - заявил Блащак, добавив, что он впервые услышал о ракете в апреле, после нахождения ее обломков.

В связи с этим министр добавил, что поиск упавшей российской ракеты тоже не был организован нужным образом. В район падения отправили только полицейский патруль и только 19 декабря отправили на поиски вертолет и в тот же день свернули эту скромную поисковую операцию.

Российская ракета в Польше

Крылатая ракета Х-55 была выпущена 16 декабря 2022 года российским самолетом, взлетевшим из аэропорта в Беларуси. Ракета пролетела несколько сотен километров и упала в западной части Польши в лесной местности. Ее в конце апреля этого года случайно нашел местный житель.

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