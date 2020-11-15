Массовые задержания начались у метро «Пушкинская».

Противники режима Лукашенко в Минске в очередной раз вышли на акцию протеста. Силовики применяют светошумовые гранаты и жестко задерживают активистов.

Читайте такжеВ Беларуси с начала протестов были задержаны почти 26 тысяч человек

О ситуации в Минске сообщается в Telegram-канале TUT.by. Протестующие начали собираться у станции метро «Пушкинская», силовики начали грубо задерживать участников митинга и применять спецсредства.

Очевидцы сообщили с места событий о взрыве. Предположительно, взорвалась светошумовая граната.

Правозащитный центр «Вясна» сообщил, что по состоянию на 13:30 в Беларуси задержаны не менее 40 человек. Людей задерживают не только в Минске, но и в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске и Витебске.

Протесты против Лукашенко в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Акции протеста оппозиции регулярно проходят по воскресьньям.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Дмитрий Захаров