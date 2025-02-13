Ранее заместитель главы МИД Венгрии Петера Сийярто использовал визит в Украину с целью съемки провокационного видео с манипулятивными заявлениями и дискредитацией руководства Украины.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что ничто не дискредитирует венгерских чиновников больше, чем их собственные действия. Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Украина категорически отвергает любые обвинения венгерской стороны о якобы развертывании "дискредитационной кампании" против руководства этой страны", - заявили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что Украина никогда не вела и не будет вести никаких подобных кампаний против партнеров, в частности соседней Венгрии. "Тем более не намерены вмешиваться во внутренние дела других стран", - подчеркивается в сообщении.

Видео дня

В этой связи, соответствующая позиция была четко доказана 10 февраля в Киеве во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко с заместителем министра - парламентским государственным секретарем Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяром.

"Несмотря на конструктивный прием венгерского коллеги в Киеве и организацию по срочной просьбе внешнеполитического ведомства Венгрии всех запрашиваемых встреч, оказалось, что главной целью господина Мадьяра была съемка в центре украинской столицы провокационного видео с манипулятивными заявлениями и дискредитацией руководства Украины", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивают в МИД Украины, "ничто не дискредитирует венгерских чиновников больше, чем их собственные действия".

Как отмечалось во время встречи, такие действия венгерских чиновников могут служить исключительно интересам Российской Федерации, которая стремится сеять раздор.

"Украина была и остается преданной принципам партнерства и всегда открыта к честному и конструктивному диалогу, направленному на укрепление взаимопонимания и сотрудничества со всеми государствами, которые разделяют ценности демократии и верховенства права", - говорится в заявлении.

Скандал с венгерским дипломатом

Как сообщал УНИАН, на этой неделе парламентский государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Модьор прибыл в Украину, чтобы потребовать от Киева объяснений относительно якобы поддержки клеветнической кампании против его страны. По его словам, украинцы "нанесли удар в спину" Венгрии.

В обнародованном видео Модьор утверждает, что якобы "националистические правительства" ограничивали права закарпатских венгров на использование родного языка, и после начала полномасштабной войны Будапешт все равно пришел Украине на помощь.

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