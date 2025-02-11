Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор прибыл в Украину, чтобы потребовать от Киева объяснений относительно якобы поддержки клеветнической кампании против его страны.
"Венгрия помогла Украине - но Киев все равно ударил нам в спину? Мы будем защищать страну от любых попыток повлиять на нее извне. Потому что нет ничего важнее венгерских интересов", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Как передает Hirado.hu, в видео Модьор говорит, что "националистические правительства" ограничивали права закарпатских венгров на использование родного языка, но после начала полномасштабной войны Будапешт все равно пришел Украине на помощь.
Представитель МИД обвиняет Киев в активном финансировании и поддержке действий, направленных на дискредитацию венгерского правительства на внутри- и внешнеполитической арене. По его словам, для сохранения хороших отношений Украина должна выполнить два условия: вернуть отобранные у венгерской общины на Закарпатье права и прекратить все действия, направленные против венгерского правительства:
"Такое откровенное внешнее вмешательство во внутриполитические отношения Венгрии не может остаться без решительного ответа. Цель моей нынешней поездки в Киев - потребовать от украинского руководства объяснений и, в случае отсутствия объяснений, поставить вопрос о возможном ответе со стороны Венгрии".
Отношения Украины и Венгрии
Как известно, Будапешт саботирует инициативы по поддержке Украины, сохраняет хорошие отношения с Москвой, а также отказывается предоставлять свою территорию для транзита западной военной помощи.
На прошлой неделе в венгерской национал-консервативной партии "Фидес" заявили, что Украина якобы разворачивает клеветническую кампанию против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.