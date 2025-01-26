Из-за этого совместное заявление так и не выпустили.

Венгерская сторона заблокировала заявление стран Европейского союза о непризнании президентских выборов в Беларуси.

Как пишет Радио Свобода, ссылаясь на собственные источники в Брюсселе, именно поэтому высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос были вынуждены обнародовать заявление от своего имени.

В заявлении говорится, что избирательный процесс в Беларуси был лишен какой-либо легитимности из-за беспрецедентных репрессий против прав человека, а также ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ:

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"Демократия требует свободных, честных и прозрачных выборов, проходящих в обществе, где преобладают права человека, без ограничений свободы собраний и слова, и где могут свободно работать плюралистические СМИ. В Беларуси это не так".

Выборы в Беларуси

Как известно, сегодня в стране должны были пройти седьмые президентские выборы. Согласно данным "экзит-полов", самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко якобы набрал 87,6% голосов избирателей.

Он уже заявил, что ему "абсолютно фиолетово" на признание этих выборов другими странами.

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