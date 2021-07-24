При обрушении дома погибли, по меньшей мере, 97 человек.

Власти округа Майами-Дейд приняли решение о прекращении поисковой операции на развалинах высотного дома, обрушившегося 24 июня. В результате этой катастрофы погибли, по меньшей мере, 97 человек.

Один человек считается пропавшим без вести. Полицейское управление округа продолжит просеивание обломков в поисках останков погибших и их личных вещей.

Поисково-спасательная операция велись круглосуточно на протяжении четырех недель.

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Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава опубликовала заявление, в котором назвала участников спасательной операции "настоящими супергероями".

Спасатели оставили надежды найти выживших в катастрофе 7 июля. Останки 96 человек были найдены под обломками, еще один человек был найден живым, но скончался в госпитале, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая