За спасательной операцией 5-летнего Райана следили тысячи людей по всему миру.

В Марокко завершилась масштабная операция по спасению 5-летнего мальчика Райана, провалившегося в колодец. Вечером в субботу, 5 февраля, группе спасателей удалось вытащить ребенка, но он погиб.

Об этом пишет BBC.

Ребенок провалился в колодец 1 февраля, когда играл рядом. По словам отца, он несколько часов сам искал сына, пока не понял, что тот оказался под землей.

Спасательная операция началась вечером во вторник и транслировалась в прямом эфире. За ней следила вся страна. Множество людей выражали поддержку в социальных сетях, запустив хештег #SaveRayan.

Колодец, в который упал мальчик, очень узкий. Райан застрял на глубине 28 метров, где проем сужается еще сильнее. Так как почва в том районе каменисто-песчаная, спасатели не рискнули расширять отверстие и стали рыть параллельный тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку.

В четверг с помощью веревки на дно колодца удалось опустить кислород и воду.

"Я смог поговорить с ребенком, я спросил, слышит ли он меня. Он ответил. Я подождал около минуты и увидел, что он воспользовался кислородом", - рассказывал волонтер Красного Креста и Полумесяца Имад Фахми.

Спасатели также опустили на дно камеру, чтобы наблюдать за Райаном. Было видно, что он в сознании, но получил травмы головы.

— Majd khalaf (@majdkhalaf1993) February 5, 2022

В пятницу вечером бригада спасателей и волонтеров заявила, что ей остается пройти три метра, а в субботу днем - меньше метра.

За несколько часов до того, как вытащить мальчика, в колодец спустили кислородную маску, еду и воду. Неясно, смог ли Райан ими воспользоваться.

В конце концов в субботу вечером местное телевидение показало кадры, на которых спасатели выносили из вырытого ими тоннеля ребенка, завернутого в желтое одеяло.

Гибель мальчика уже подтвердил король Марокко Мохаммед VI.

Ранее УНИАН писал, как в 2018 году в Таиланде 12 подростков из футбольной команды и их тренер застряли в пещере. Спустя десять дней их нашли, однако не смогли сразу вывести на поверхность из-за дождей. Команда пробыла там с 23 июня до 10 июля. В итоге всех удалось освободить, однако во время спасательной операции погиб один из добровольцев.

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