В Таиланде спасли всех застрявших в затопленной пещере (видео)
14:45, 10 июля 2018Мир
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12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня.
Спасательная операция в Таиланде / REUTERS
Спасатели освободили всех оказавшихся заблокированными в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде.
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Как сообщает местное издание Spring News, последними спасли тренера детской футбольной команды «Дикий вепрь» и школьника.
Отмечается, что после спасения обоих направили в медучреждение.
Ранее из пещеры на носилках вынесли троих подростков, а вчера число спасенных насчитывало 8 человек.
Как сообщал УНИАН, 12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Когда они были в пещере Тхам Луанг, началось наводнение, и группа оказалась отрезана от выхода.
Спустя десять дней их нашли, однако не смогли сразу вывести на поверхность из-за дождей. Операция по спасению подростков и их тренера началась 8 июля.
С тайской пещеры вытащили всех подростков и тренера
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