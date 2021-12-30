Когда на пути солдат появился мальчик, они не остановились.

В Лондоне Королевская гвардия сбила с ног мальчика во время дежурства.

Видео происшествия опубликовал пользователь TikTok.

На кадрах можно увидеть, как двое королевских гвардейцев маршируют по улице в окружении толпы. В это время на их пути появляется ребенок, но солдаты не останавливаются и один из них марширует по мальчику, сбив его с ног. Перед этим гвардеец крикнул ребенку отойти.

Как сообщает The Sun, военные утверждают, что после произошедшего солдат проверил состояние ребенка и убедился, что все в порядке.

"Нам стало известно об инциденте в лондонском Тауэре... случившемся во время обычного патрулирования. Дежурные гвардейцы предупредили население о приближении патруля, но, к сожалению, ребенок неожиданно выбежал впереди солдата. Солдат попытался перешагнуть через ребенка и продолжил выполнение своего долга", - отметил представитель армии.

Ранее УНИАН писал об исчезновении королевы воронов Лондонского Тауэра. Оно породило страх перед старым пророчеством, гласящим, что когда вороны покинут Тауэр, здание развалится и королевство вместе с ним.

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