Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сняло 22-месячный запрет на полеты для Boeing 737 MAX в европейские аэропорты.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сняло 22-месячный запрет на полеты для Boeing 737 MAX в европейские аэропорты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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«Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолеты 737 MAX могут безопасно вернуться к полетам», — заявил главный исполнительный директор ведомства Патрик Ки.

В EASA подчеркнули, что проведенная оценка была полностью независимой.

Boeing 737 MAX: что известно

Среднемагистральный самолет Boeing 737 MAX вместимостью 200 пассажиров и с дальностью полета 6,5 тыс. километров эксплуатируется с мая 2017 года, обладает высокими экономическими характеристиками и является самой продаваемой моделью в истории корпорации. До авиакатастроф и пандемии Covid-19 число заказов на него превышало четыре тысячи.

Авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX

29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии. На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, никто не выжил. Это были граждане 35 стран мира, в том числе около 20 сотрудников ООН.

После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

Отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября 2019 года, он занял 353 страницы. В нем отмечается, что к авиакатастрофе привела череда неполадок, нарушений и ошибок - со стороны как компании-производителя, так и перевозчика и его пилотов.

Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной падения самолета стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.

MCAS была установлена на Boeing 737 MAX из-за того, что относительно старый по конструкции самолет оснастили новыми двигателями большой мощности. Многие пилоты вообще не подозревали о существовании MCAS, способной при неисправности датчика угла атаки принудительно отправить самолет в пикирование.

Корпорация Boeing внесла изменения в программное обеспечение, расположение кабелей в корпусе самолета и руководство для летного состава.

18 ноября 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США разрешило вернуть в строй самолеты Boeing 737 MAX.

Европейское агентство авиационной безопасности в октябре заявило, что внесенные в конструкцию и программное обеспечение изменения сделали их достаточно безопасными для возобновления эксплуатации в Европе, но конкретная дата пока не названа.

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Автор: УНИАН