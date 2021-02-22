В США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель.

Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112. Ранее часть обшивки лайнера упала в американском городе Брумфилд.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, пишет РБК-Украина.

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В компании отметили, что в настоящее время Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводит расследование по факту случившегося.

Там уточнили, что пока оно продолжается, рекомендуется приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, пока FAA (Федеральное управление гражданской авиации) не определит подходящий протокол проверки.

Инцидент с Boeing 777-200 в США

В США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.

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Автор: УНИАН