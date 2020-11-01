В канадском Квебеке полиция задержала мужчину, который зарезал насмерть двоих и ранил еще пятерых людей на улицах города.
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Как сообщает CBC, в ночь Хэллоуина несколько нападений произошли в исторической части Квебека. Подозреваемый – юноша около 20 лет. По данным полиции, он был одет в средневековую одежду и вооружен холодным оружием.
Операция по поиску и задержанию преступника продлилась примерно полтора часа.
Пять человек были госпитализированы, двоих нашли мертвыми. Подозреваемого также доставили в госпиталь для обследования.
В сети распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлен нападавший. Он облачен в белое платье.
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