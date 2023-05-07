Суд бросил его за решетку несмотря на то, что у мужчины была инвалидность.

В колонии Витебска умер политический заключенный Николай Климович, осужденный за карикатуру диктатора Александра Лукашенко.

Как сообщает правозащитный центр "Вясна", 61-летний Климович умер в витебской колонии №3.

Климовича приговорили к году колонии за реакцию на карикатуру на Александра Лукашенко, опубликованную в "Одноклассниках". Суд отправил его в колонию несмотря на то, что у мужчины инвалидность II группы из-за болезни сердца.

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Репрессии в Беларуси

Режим Лукашенко устроил настоящую охоту на людей, выступающих против него. Недавно минский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Бяляцкого к 10 лет лишения свободы. Трое других правозащитников получили от 7 до 9 лет колонии.

Кроме того, недавно украинец получил три года тюрьмы за участие в протестах в Беларуси. В Министерстве иностранных дел Украины считают этот приговор несправедливым и противоправным.

Боятся в Беларуси не только людей, но и песни. Недавно суд Беларуси признал "экстремистской" известную украинскую песню "Отец наш - Бандера, Украина - мать".

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