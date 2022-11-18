Суд Беларуси признал "экстремистской" известную украинскую песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати".
Как сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна" в Telegram соответствующее решение 14 ноября принял суд Железнодорожного района Гомеля.
"Отец наш - Бандера": что известно о песне
Происхождение песни "Батько наш - Бандера" неизвестно, но с начала войны в Украине она приобрела большую популярность. В ее тексте воспевают распространенную в повстанческих песнях историю о раненом в бою воине УПА. Впрочем, эта композиция не фигурирует ни в одном источнике, связанном с упивцами.
Впервые песню "Батько наш - Бандера" спели в 2018 году студенты богословского факультета Черновицкого национального университета. Почти идентичную мелодию имеет песня "Приуныли ребята".
Ранее УНИАН уже сообщал, что хит "Отец наш - Бандера" исполнили депутаты Верховной Рады.
Песня "Отец наш Бандера" в первый день 2022 года раздавалась из здания Главного управления Национальной полиции Донетчины в Мариуполе.