Соответствующее решение принял суд Гомеля.

Суд Беларуси признал "экстремистской" известную украинскую песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати".

Как сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна" в Telegram соответствующее решение 14 ноября принял суд Железнодорожного района Гомеля.

"Отец наш - Бандера": что известно о песне

Происхождение песни "Батько наш - Бандера" неизвестно, но с начала войны в Украине она приобрела большую популярность. В ее тексте воспевают распространенную в повстанческих песнях историю о раненом в бою воине УПА. Впрочем, эта композиция не фигурирует ни в одном источнике, связанном с упивцами.

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Впервые песню "Батько наш - Бандера" спели в 2018 году студенты богословского факультета Черновицкого национального университета. Почти идентичную мелодию имеет песня "Приуныли ребята".

Ранее УНИАН уже сообщал, что хит "Отец наш - Бандера" исполнили депутаты Верховной Рады.

Песня "Отец наш Бандера" в первый день 2022 года раздавалась из здания Главного управления Национальной полиции Донетчины в Мариуполе.

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