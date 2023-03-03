Минский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Бяляцкого до 10 лет лишения свободы. Трое других правозащитников получили от 7 до 9 лет колонии.
Как сообщает правозащитный центр "Вясна", приговор зачитала судья судья Марина Запасник. Согласно приговору суда:
- главе "Вясны" и нобелевскому лауреату Алесю Бяляцком у -10 лет колонии в условиях усиленного режима;
- заместителю председателя "Вясны" и вице-президенту FIDH Валентину Стефановичу - 9 лет колонии в условиях усиленного режима;
- координатору кампании "Правозащитники за свободные выборы" и юристу Владимиру Лабковичу – 7 лет колонии в условиях усиленного режима".
Кроме того, правозащитника "Вясны" Дмитрия Соловьева до 8 лет колонии заочно.
Дело "Вясны": что известно
Бяляцкого, Стефановича и Лабковича обвиняли по ч. 4 ст. 228 ("контрабанда организованной группой") и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса ("финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок").
По версии следствия, осужденные правозащитники с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года "с целью использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования центра "Вясна" и других организаций обналичивали деньги, полученные от различных структур и фондов, на банковские счета подконтрольной им иностранной организации".
Осужденные якобы "готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также осуществляли финансирование и материальное обеспечение таких действий под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе и от имени ПЦ "Вясна", незарегистрированного фонда BY_HELP".
Ни один из осужденных свою вину не признал. Судья не удовлетворила ни одно ходатайство защиты, даже о том, чтобы с осужденных сняли наручники в зале суда.
Кто такой Алесь Бяляцкий
Алесь Бяляцкий - белорусский правозащитник, глава правозащитного центра "Вясна". В 2022 году Бяляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.