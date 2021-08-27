К сносу зданий готовились 4 дня / фото thepaper.cn
В Куньмине, на юге Китая, одновременно снесли 15 недостроенных небоскребов.
Об этом сообщает местное издание The Paper.
Синхронный снос здания прошел 27 августа в 15:30 по местному времени (10:30 по киевскому).
Здания снесли, потому что собственник в течение семи лет не мог завершить строительство.
Подготовка к взрыву началась 23 августа и продолжалась четыре дня. Перед сносом близлежащие магазины закрыли, людей из зданий эвакуировали, дороги перекрыли. По периметру дежурили правоохранители, вместе с сотрудниками скорой и пожарных служб.
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