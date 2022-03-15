Кайрата Боранбаева задержали сотрудники агентства по финансовому мониторингу.

Крупного бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в Алматы. Он владеет франшизой McDonald’s в Российской Федерации, Беларуси и Казахстане.

Об э том сообщает местное издание КазТАГ.

"Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему "работает" не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС (изолятор временного содержания, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни в Алматы проведут следственные действия. На данный момент неизвестно, что ему инкриминируют, и связано ли это с закрытием сети McDonald’s в РФ.

Справка УНИАН. Кайрат Боранбаев владеет франшизой McDonald’s в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах РФ. Кроме того, ему принадлежат компания по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Также он владеет ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сетью фитнес-клубов Fitnation, отелем "Рахат Палас", 50% ТРЦ Esentai Mall, 50% БЦ Esentai Tower, мажоритарной долей футбольного клуба "Кайрат".

Помимо этого, Боранбаев является совладельцем ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", который разливает российскую вакцину от COVID-19 "Спутник-V".

Согласно рейтингу самых богатых людей Казахстана, он по состоянию на 2021 год занимал пятую строчку.

Стоит отметить, что Боранбаев является отцом Алимы Боранбаевой - бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как ранее сообщал УНИАН, ряд компаний ушли с российского рынка поле того, как РФ напала на Украину. Среди этих компаний оказалась и сеть заведений быстрого питания McDonald’s.

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