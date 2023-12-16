10 апреля 2010 года самолет польского президента, в котором находился сам глава государства Лех Качиньский с супругой и большая правительственная делегация, разбился под Смоленском.

Новое польское правительство своим решением распустило комиссию, которая расследовала причины авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский и еще 95 человек, находившихся на борту.

"Это конец лжи польского правительства, конец тратам сотен миллионов на деятельность, которая не имеет ничего общего с установлением причин трагедии", - прокомментировал решение правительства замминистра обороны Цезарь Томчик.

Согласно распоряжению Минобороны Польши, члены распущенной комиссии до 18 декабря отчитаются за всю документацию, имущество и оборудование, с которыми они работали. При этом будет создана группа, которая оценит работу самой комиссии.

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Расследование авиакатастрофы под Смоленском

10 апреля 2010 года самолет польского президента, в котором находился сам глава государства Лех Качиньский с супругой и большая правительственная делегация, разбился при посадке на аэродроме "Северный" в Смоленске.

В 2011 году польское правительство обнародовало доклад, согласно которому за катастрофу были ответственны мало обученные польские пилоты, плохая погода, неверные и запоздалые команды российских диспетчеро. А оснащение аэродрома в Смоленске признано не обеспечивающим условий для безопасной посадки самолета.

Комиссия, которую теперь распускают, создана в 2016 году по инициативе брата Леха Качиньского - Ярослава Качиньского, который перед этим не согласился с выводами госкомиссии.

В отчете нового расследования 2022 года, говорилось, что Ту-154 потерпел крушение из-за взрыва.

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