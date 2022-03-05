65-метровая яхта была конфискована в северном итальянском порту Империя.

Итальянская полиция конфисковала яхту, принадлежащую Алексею Мордашову, самому богатому человеку в России, который на этой неделе был занесен в черный список Европейским Союзом после нападения Москвы на Украину.

Об этом сообщил в источник агенства Reuters, непосредственно знакомый с этим вопросом.

По его данным, 65-метровая "Леди М" была конфискована в северном итальянском порту Империя.

Источник добавил, что вторая яхта, принадлежащая Геннадию Тимченко, еще одному миллиардеру, имеющему тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, также заблокирована в Империи и в ближайшее время будет арестована.

По данным итальянских СМИ, судно Lady M было построено американскими судостроителями Палмером Джонсоном в 2013 году. Журнал Forbes оценивает его стоимость в 27 миллионов долларов.

Мордашов сколотил свое состояние на российском производителе стали "Северсталь. Принимая во внимание активы всей его семьи, по оценкам Forbes, состояние Мордашова до введения санкций оценивалось в 29,1 миллиарда долларов, что делало его самым богатым человеком в России.

Тимченко сколотил состояние на торговле нефтью, и Путин назвал его одним из своих ближайших соратников. В прошлом месяце Великобритания заявила, что он является крупным акционером банка "Россия", который сыграл роль в дестабилизации ситуации в Украине после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Напомним, владелец и президент DCH Александр Ярославский запускает гуманитарную программу для Харькова. Он планирует продать свой Kaiser и потратить деньги на восстановление города.

Вас также могут заинтересовать новости: