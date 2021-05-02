По версии следствия, 3 апреля подозреваемые бросили коктейли молотова в здание центра вакцинации в городе Брешиа.

Итальянская полиция задержала двух антивакцинаторов по подозрению в причастности к поджогу центра иммунизации от коронавируса.

Читайте такжеРеальная угроза: "индийский" штамм коронавируса выявили в 7 странах Европы – Минздрав

Как сообщает Politico со ссылкой на агентство ANSA, 51-летний Никола Занарделли и 52-летний Паоло Плада были задержаны по подозрению в осуществлении теракта.

По версии следствия, 3 апреля подозреваемые бросили коктейли молотова в здание центра вакцинации в городе Брешиа на севере страны. Пожар успел нанести определенный ущерб, но хранящиеся в комплексе вакцины сохранились в целости, поскольку находились в холодильной установке.

Отмечается, что полиция нашла доказательства того, как подозреваемые готовили бомбы для атаки. Они идентифицированы как активисты-антивакцинаторы. Перед атакой один из них писал в Facebook о том, что должен "уничтожить врага".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров