Представитель иранского внешнеполитического ведомства обвинил Запад в попытке ввести в заблуждение мировое сообщество.

Иран опроверг информацию о строительстве с Российской Федерацией завода по производству дронов-камикадзе. В Тегеране обвинили Запад в попытке "скрыть свою вину в войне в Украине".

"К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники на одну из сторон войны (в Украине - УНИАН), хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости", - заявил официальный представитель МИД Ирана Насера Канани Чафи в комментарии агентству Mehr.

При этом он отметил, что якобы Тегеран пытается "побудить стороны искать политическое решение". Кроме того, дипломат указал, что Иран призывает международное сообщество помочь сформировать такое решение для завершения войны в Украине.

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Слухи о строительстве ирано-российского завода - что известно

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о производстве дронов-камикадзе. Отмечается, что в начале января иранская делегация посетила РФ якобы для обсуждения строительства завода для производства дронов в Елабуге. Завод якобы должен производить не менее 6 тысяч БПЛА в год.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, завод по производству дронов быстро не построят, и отметил, что его мощностей вряд ли хватит на 6 тысяч беспилотников в год.

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