Ответственность на себя взял Корпус стражей исламской революции.

Возле консульства Соединенных Штатов Америки в городе Эрбиль прогремела серия взрывов, пишет ABC News со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Иранский корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за атаку, заявив, что наносит удары баллистическими ракетами по "штаб-квартирам шпионов" и "антииранским террористическим сборищам в некоторых частях региона".

В результате ударов погибли четыре человека, среди них нет военнослужащих коалиционных сил или американских войск. Также силы коалиции сбили три беспилотных летательных аппарата в районе аэропорта Эрбиля. Над городом прекратили воздушное сообщение.

Видео дня

Источник в службе безопасности Ирака сказал журналистам, что бомбардировка была очень сильной - под ударом оказались восемь объектов вблизи американского консульства.

Обострение в Красном море и удары по Йемену: что известно

Как сообщал УНИАН, в последнее воремя хуситов систематически обвиняли в нападениях на коммерческие суда в Красном море.

После одной из самых серьезных атак против кораблей США, американские и британские силы массированно атаковали военные объекты в Йемене.

В Иране назвали эту атаку явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международного права.

Вас также могут заинтересовать новости: