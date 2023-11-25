В нападении подозревают Иран, который является производителем этих беспилотников.

В Индийском океане дрон атаковал контейнеровоз, принадлежащий израильскому миллиардеру. За нападением, вероятно стоит Иран, пишет Apnews.

Как сообщил неназванный "военный" источник, судно CMA CGM Symi, шедшее под флагом Мальты, было атаковано в международных водах в пятницу "треугольным дроном Shahed-136 с бомбой". Судно получило повреждения, но экипаж не пострадал. В заявлении, опубликованном от имени компании-судовладельца Eastern Pacific, сказано, что сейчас судно "плывет по плану".

Apnews отмечает, что экипаж судна, вероятно, был предупрежден об угрозе нападения, ведь принимал определенные меры безопасности. Например, после того, как судно вышло из порта в Дубае, на нем выключили систему автоматического отслеживания идентификации. Точно так же экипаж отключил систему раньше, когда судно шло через Красное море мимо Йемена, где часть территории контролируется союзниками Ирана хуситами.

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"Атака, вероятно, была целенаправленной из-за принадлежности судна к Израилю через компанию Eastern Pacific", - сообщила журналистам частная разведывательная компания Ambrey.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, власти Ирана, несмотря на свои грозные заявления в адрес Израиля и США, похоже, не планируют начинать полномасштабную войну в регионе. Нападение ХАМАСа на Израиль для Ирана тоже стало неожиданностью, поэтому Тегеран хочет ограничиться мелкими показательными атаками без значительных последствий.

Также мы рассказывали, что вчера состоялся первый раунд обмена между ХАМАС и Израилем. Боевики отпустили 24 заложников, захваченных 7 октября, а Израиль отпустил из тюрем 39 палестинцев, осужденных по статьям о терроризме.

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