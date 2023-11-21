Для разработки этого беспилотника Иран привлек помощь России, говорит Крамаров.

На днях Иран презентовал новую версию ударных дронов Shahed-238. В отдельных блоках и частях эти беспилотники уже применялись в Украине.

Об этом рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что к созданию этого беспилотника присоединился не только иранский военно-промышленный комплекс, но и инженерно-технический персонал ВПК России.

"Модернизация "Шахедов" в части системы навигации, обхода средств радиоэлектронной борьбы, маневренности свидетельствует о том, что этот БПЛА является фактически адаптацией российских технологий по построению крылатых ракет", – подчеркнул он.

Угроза заключается в том, что Иран и РФ объединили свой научно-технический потенциал. Теперь они могут модернизировать что-то еще. В частности, у Ирана развернуты мощности для производства дронов, а Россия могла бы предоставить научно-техническую базу для улучшения эффективности беспилотников.

В свою очередь Украине для противостояния врагу в производстве дронов стоит совершенствовать собственное вооружение. Сейчас необходимо искать пути для того, чтобы объединить возможности производителей из Украины, США и Израиля, считает Крамаров.

Кроме того, стоит сосредоточиться на отборе лучших образцов дронов, которые уже разработаны.

"Для нас сейчас это приоритетный вопрос. Например, "Шахед" – вроде примитивное оружие. А вот уже Shahed-238, над разработкой которого почти год работали российские инженеры, превратился в более опасное оружие", – резюмировал Крамаров.

Иран представил Shahed-238: что говорят в Воздушных силах

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал представление Ираном нового беспилотника Shahed-238. Он выделил, в частности, тот факт, что визуально обнаружить этот дрон будет сложнее. Все из-за того, что он окрашен в черный матовый цвет.

Кроме того, согласно публичным данным, этот БПЛА имеет реактивный двигатель, а также "различное радиолокационное наведение".

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