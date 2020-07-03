Преданный пес выбросился с четвертого этажа, узнав о смерти хозяйки

Когда тело хозяйки пса привезли домой, собака начала громко скулить.

В индийском городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, преданный пес выбросился из окна, узнав о смерти своей хозяйки от почечной болезни.

Об этом сообщается на сайте национального новостного канала India TV.

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Анита Радж умерла в среду, 1 июля, от проблем с почками. Когда ее тело привезли домой, собака начала громко скулить, поэтому сын покойной запер питомца в чулане. Однако пес сумел пробраться на четвертый этаж, и когда родственники повезли покойную на кремацию, он выпрыгнул оттуда и погиб.

Муж Радж, Раджкумар Сачаан, рассказал журналистами, что 13 лет назад его жена спасла эту собаку и приютила в их доме. Она очень привязалась к питомцу и трепетно о нем заботилась. Раджкумар подчеркивает, что пес был полноценным членом их семьи.

Как сообщал УНИАН, журналист пришел в приют для животных, чтобы написать о нем, но ушел оттуда вместе с собакой, которая покорила его сердце.

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