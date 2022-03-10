Для получения статуса беженца в странах Евросоюза нужно примерно 6 месяцев.

24 февраля на Украину напали войска РФ. Спасаясь от войны, почти 2 миллиона украинцев уже уехали заграницу - преимущественно в страны Евросоюза. После пересечения границы и украинских граждан есть три варианта - получить право на законное пребывание до 90 дней в странах ЕС, оформить временную защиту в ЕС или же подать документы на статус беженца.

Переселенцы могут выбрать приемлемый для себя вариант в зависимости от того, на какой срок они приехали в страну, хотят ли найти работу и планируют ли возвращаться в Украину.

Право на законное пребывание странах ЕС

Каждый украинец может беспрерывно проживать в стране Евросоюза на законных основаниях в течение 90 дней. Органы власти рекомендуют воспользоваться этим правом, если у вас есть место, где можно остановиться, и финансовые возможности.

Временная защита в ЕС

Временная защита в стране Евросоюза предоставляется беженцам, которые пока не могут вернуться в родную страну. Её не предоставляют иностранцам, которые проживали в Украине - только украинским гражданам. Временную защиту можно получить во всех странах ЕС кроме Дании.

Временную защиту рекомендуется оформлять тем украинцам, которые планируют возвращаться в Украину в будущем. Такой статус дает следующие преимущества:

получение вида на проживание на 1 год с возможностью продления;

доступ к образованию для детей наравне с гражданами страны;

разрешение на трудоустройство;

снабжение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);

доступ к социальному обеспечению и медицине;

возможность получить статус беженца в будущем.

Чтобы оформить временную защиту, нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти — местную администрацию, префектуру и т.д.

Статус беженца

Получать статус беженца имеет смысл в том случае, если вы планируете и дальше жить в Евросоюзе. Подать заявку на получение статуса беженца можно во время въезда в страну, уведомив офицера пограничной службы. Если на пункте пересечения границы большие очереди, спросите, где найти ближайшее отделение Пограничной службы.

Украинцев предупреждают - не стоит спешить сразу же оформлять статус беженца. Он предусматривает много бумажной волокиты, но дает мало преимуществ. На время оформления статуса беженца (примерно 6 месяцев) у вас заберут паспорт. В течение этого периода вы не сможете уехать из страны пребывания или устроиться на работу.

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