Считается, что инфекция могла распространиться от пресноводной рыбы.

В Гонконге (административный район КНР) распространяется смертоносная бактериальная инфекция. Известно уже о четырех летальных случаях.

Как пишет South China Morning Post, считается, что инфекция могла распространиться от пресноводной рыбы. Зарегистрирован уже 91 случай заболевания.

"У пяти мужчин и семи женщин в возрасте от 49 до 97 лет, поступивших в больницы, в основном наблюдались сепсис и абсцесс сустава. [...] У всех 91 пациента симптомы заболевания появились до середины сентября, а у 70 из них были сопутствующие заболевания", – сказано в материале.

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Местный Центр охраны здоровья заявил в пятницу, что завершил тестирование и анализ образцов пресноводной рыбы и окружающей среды, собранных на рынках и в рыбных прудах. Подчеркивается, что ни один новый образец не дал положительного результата на ST 283 (серотип III последовательности типа 283) инвазивной инфекции стрептококка группы B.

По словам представителей центра, данные больничного наблюдения за последние две недели показали, что общее ежедневное число госпитализированных пациентов, зараженных бактерией, остается стабильным, несмотря на новые случаи.

"Четверо пациентов с основными заболеваниями умерли, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Сорок три пациента находились в стабильном состоянии, остальные были выписаны", – отмечает издание.

Распространение заболеваний

По Европе быстро распространяется новый вариант Covid ХЕС. Существуют опасения, что уже ближайшей зимой он может стать доминирующим штаммом. Сейчас известны симптомы аналогичные классическим проявлениям Covid-19 – лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также "ломота" во всем теле.

Тем временем в Африке зафиксирована вспышка смертельного вируса. Умирают почти 90% заболевших. Симптомы вируса Марбург включают летаргию, лихорадку, сильные головные боли, рвоту и диарею.

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