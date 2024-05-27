В Германии один из жителей заметил, что в Google-картах дорога названа "улицей Гитлера".
Как пишет издание BILD, на днях один из жителей города Шмалькальден воспользовался картами Google, чтобы проложить дорогу и заметил, что участок безымянной трассы, протяженностью 160 м, называется "улицей Гитлера".
Издание обратилась в Google за объяснениями по этому поводу. "Мы быстро позаботились о том, чтобы название было удалено. Данные для Google Maps поступают из различных источников. К ним относятся компании - агрегаторы данных, общедоступные источники и в некоторых случаях партнеры, такие как местные органы власти", - ответил представитель компании.
В Google поблагодарили за обращение, но отказались комментировать, сколько имя фюрера было на онлайн-карте. Как пишет издание, исправление мог внести один из пользователей. Кроме того, Google порой использует так называемые улицы-ловушки, чтобы защитить свои карты от копирования.
Издание отметило, что в самом Шмалькальдене улицы Гитлера не было даже при его правлении в 1933-1945 годах. Его имя носила только центральная городская площадь.
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