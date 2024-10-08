Пророссийские тролли и "полезные идиоты" уже понесли этот фейк по Твиттеру.

Российская пропаганда придумала новый яркий фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. На этот раз он якобы приобрел парадный автомобиль Адольфа Гитлера за 15 миллионов долларов, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Утверждается, что первоисточником фейка стала статья на сайте Seattle Tribune, опубликованная несколько дней назад. Автор статьи не был указан, а сам сайт выглядит как "сделанный на коленке".

В материале был фейковый скриншот из ленты новостей крупного украинского телеграм-канала. На этом скриншоте было фейковое фото машины Гитлера, якобы припаркованной возле Офиса Президента. Сейчас в самом Телеграмм-канале такой новости с этой фотографией нет.

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Эта ложь быстро распространилась в интернете, в частности в социальной сети X (бывший Twitter). Под многими такими постами уже появилось предупреждение от администрации Х, что эта информация является фейковой.

"Веб-сайт, использованный в качестве "доказательства", явно поддельный, поскольку несколько статей, которые он содержит, являются плагиатом - слово в слово - с разных новостных веб-сайтов. Сайт был зарегистрирован всего 4 дня назад, 3 октября 2024 года. "Статья", в свою очередь, цитирует сообщение в Telegram", - говорится в предостережении.

Российские фейки об Украине

Как писал УНИАН, Россия проводит целенаправленную кампанию по дискредитации Украины на мировой арене, прибегая к публикации многочисленных фейков. Один из распространенных методов - создавать сайты-клоны известных западных изданий и публиковать фейковые новости там.

Есть и более изощренные информационные кампании. Например, фейковый министр иностранных дел Украины как-то звонил сенатору США и расспрашивал его о дальнобойных ударах по России.

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