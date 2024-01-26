Эксперты наткнулись на более чем 50 000 поддельных учетных записей пользователей, которые вместе выпустили более миллиона немецкоязычных твитов.

Германия обнаружила масштабную "пророссийскую дезинформационную кампанию" с использованием тысяч фейковых учетных записей в сети X (ранее известной как Twitter), целью которой было вызвать гнев по поводу поддержки Берлином Украины.

Как пишет Еuractiv со ссылкой на немецкие СМИ, эксперты по заказу Министерства иностранных дел Германии использовали специальное программное обеспечение для мониторинга публикаций на онлайн-платформе X в период с 20 декабря по 20 января.

Сообщается, что они наткнулись на более чем 50 000 поддельных учетных записей пользователей, которые вместе выпустили более миллиона немецкоязычных твитов.

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Общей темой было обвинение в том, что правительство канцлера Олафа Шольца пренебрегает населением Германии ради помощи Украине в войне против России.

Также отмечается, что аккаунты также часто связывали с фейковыми новостями на веб-сайтах, созданных так, чтобы напоминать настоящие СМИ. Аналитики МИД считают, что за кампанией стоит Россия.

"Открытие сделано в период растущей обеспокоенности по поводу влияния сложных кампаний по дезинформации на выборы. В этом году региональные выборы проходят в Восточной Германии. В июне около 400 миллионов человек во всем Европейском союзе будут иметь право голосовать на выборах в Европейский парламент. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил на этой неделе, что 2024 год будет "критическим" для борьбы с дезинформацией от таких, как Россия", - пишет издание.

Российская дезинформация - что известно

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждал о подготовку дезинформационной кампании против руководства Украины.

"В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства государства. Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно - политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах", - говорилось в сообщении ЦПД в Telegram.

В ЦПД заявили, что публикации готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности во времена начала власти Путина. Отмечалось, что целью таких действий является раскол в украинском обществе

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