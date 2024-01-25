Правительство Шольца обеспечит европейских союзников Taurus, впоследствии Лондон и Париж пришлют свои ракеты для вооружения Киева.

Германия ведет переговоры об обменном соглашении, согласно которому она будет поставлять Великобритании и Франции крылатые ракеты большой дальности, чтобы они могли вооружить Украину своими версиями оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По данным издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался отправить немецкие Taurus непосредственно в Киев, поскольку опасается, что ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии более 500 километров, могут быть использованы для нападения на Москву. Поставка же их в Великобританию и Францию будет означать, что они смогут отправлять больше подобных ракет Storm Shadow и Scalp, которые имеют меньшую дальность - около 250 километров.

По словам собеседника СМИ, переговоры продолжаются, в то же время "есть еще ряд технических и материально-технических проблем, которые необходимо решить".

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В то же время пресс-секретарь Министерства обороны Германии отказался от комментариев, в оборонном ведомстве Франции не ответили на запрос о комментарии, а в Минобороны Великобритании не опровергли и не подтвердили этот план.

"Соединенное Королевство и наши партнеры, включая Германию, продолжают работать вместе, чтобы как можно лучше снарядить Украину для защиты ее суверенной территории", — сказал представитель министерства.

Издание напоминает, что в последние недели Шольц неоднократно призывал европейских союзников прислать Украине больше оружия, утверждая, что Германия предоставила более половины всей военной помощи, поступающей от ЕС.

"Отсутствие единства происходит в неудобный момент, когда растет беспокойство тем, что международная поддержка Украины теряется, поскольку более 100 миллиардов долларов США и ЕС задержаны из-за политических споров", - говорится в материале.

Передача ракет большой дальности Украине - последние новости

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на опасения партнеров относительно предоставления Киеву дальнобойных ракет Taurus. По его словам, они необходимы Украине для уничтожения военной инфраструктуры РФ на оккупированных украинских территориях, а не для атак по Москве.

Также УНИАН сообщал, что производитель ракет Taurus, немецкая компания Taurus Systems GmbH, сделала интересное заявление. Там опровергли слова эксперта Социал-демократической партии по обороне Йоханнеса Арльта, что оборонная промышленность страны не сможет быстро пополнить запасы ракет Taurus, если их передадут Киеву.

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