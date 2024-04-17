Правительство Германии ищет помощи партнеров в вопросах поставок Украине ПВО.

Немецкое правительство выступило с инициативой по поиску и предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

Как сообщает Tagesschau, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус обратились к партнерам по НАТО, Европейскому Союзу, а также к третьим странам с инициативой по скорейшему предоставлению Украине большей помощи со средствами ПВО.

Представитель немецкого МИД подчеркнул необходимость "еще раз серьезно посмотреть на то, есть ли в наличии дополнительные системы, которые могут быть быстро предоставлены Украине", ведь "сейчас необходима немедленная поставка".

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Дефицит ПВО в Украине

Как сообщал УНИАН, ВСУ в последние месяцы имеют дефицит боеприпасов и ракет к системам ПВО, что негативно отражается на ситуации на фронте. При этом Россия усилила воздушные атаки не только вдоль линии фронта, но и по мирным населенным пунктам Украины, уничтожая критическую инфраструктуру.

В интервью для PBS NewsHour Владимир Зеленский признал, что Украина не смогла защитить Трипольскую ТЭС именно из-за недостатка боекомплекта у систем ПВО. По его словам, россияне запустили против ТЭС 11 ракет: 7 удалось сбить, а потом у батареи ПВО, защищавшей объект, просто кончились ракеты.

На этом фоне украинцев возмутила решимость Запада защищать Израиль, когда США, Великобритания и Франция задействовали собственные истребители, чтобы сбить иранские дроны. Ситуацию дипломатично, но эмоционально прокомментировал и сам Зеленский.

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