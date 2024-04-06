Издание отметило, что руководство НАТО и Украины могут неофициально обсуждать немедленный прием страны в Альянс.

Украина может повторить судьбу Германии после Второй мировой войны. Так считает обозреватель BILD Марк Оливер Рюле.

Он прокомментировал статью La Repubblica, в которой говорилось о том, что НАТО ведет обсуждение немедленного приема Украины в альянс в обмен на отказ от территорий, которые оккупировали россияне.

Журналист привел слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что единственный путь к прочному миру в Украине - это гарантия военной мощи ВСУ, чтобы Путин понял, что ему не победить Украину на поле боя.

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Рюле подчеркнул, что эти слова "не противоречат плану раздела и моментального членства в НАТО". Он напомнил, что после окончания Второй мировой войны Германия была разделена похожим образом. В советской зоне оккупации было создано ГДР, просуществовавшее до 1990 года.

Вступление Украины в НАТО

В сентябре 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. В феврале 2024 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде". По его словам, Украине надо подготовиться к такому уровню, чтобы стать членом Организации Североатлантического договора быстро.

А 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО.

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