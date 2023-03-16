Фирма способствовала восстановлению Крымского моста.

Немецкая компания получила штраф в размере 1,3 миллиона евро за нарушение правил санкции против Российской Федерации. Как сообщает Tagesschau, фирма продала в Россию гидравлический молот, который использовали во время строительства Крымского моста.

Таким образом, предприятие не соблюдало правила санкции Европейского союза против России. Был нарушен "Закон о внешней торговле и платежах".

Более того, компания не только выступила поставщиком техники, но и отправила к Крымскому мосту своего работника, проводившего техническое сопровождение этого гидравлического молота.

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Штраф на компания наложил окружной суд города Киль. Предприятие расположено в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Название фирмы не сообщается.

Санкции ЕС против России: что известно

Как сообщал УНИАН 13 марта, Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода. Они касаются почти 1,5 тысячи человек и более 200 организаций из РФ.

Французские аналитики заявили, что санкции против российской нефти уменьшили заработки Москвы вдвое. Но это произошло не за счет уменьшения экспорта сырья.

По мнению Дмитрия Кулебы ЕС внедряет не слишком мощные санкции против промышленного сектора России, который занимается производством ракет. ЕС мог реализовать больше ограничений, однако сделал это далеко не во всех случаях.

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