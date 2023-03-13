Ограничительные меры предусматривают не только визовые запреты и заморозку активов, но и запрет на передачу средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, против которых введены санкции.

Совет Европейского Союза продлил еще на шесть месяцев - до 15 сентября 2023 года, действие ограничительных мер против 1473 человек и 205 организаций из Российской Федерации.

Речь идет о юридических и физических лицах, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, отмечается в заявлении Совета ЕС в понедельник, 13 марта.

"Совет ЕС сегодня решил продлить на следующие шесть месяцев - до 15 сентября 2023 года, ограничительные меры, направленные против лиц, причастных к деятельности, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении.

В частности, эти ограничительные меры предусматривают не только визовые запреты и замораживание активов, но и запрет на передачу средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, против которых введены санкции.

Так, санкции продлеваются в отношении 1 473 физических лиц и 205 учреждений, которые причастны к неоправданной и необоснованной военной агрессии против Украины.

Продление санкций против РФ - что предшествовало

Напомним, что соответствующие санкции против страны-агрессора впервые применили в 2014 году, и последующие каждые полгода - их продлевали. Также список индивидуальных санкций пополнялся новыми именами из-за продолжающегося нарушения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Стоит отметить, что 23 января 2023 года в ЕС также приняли решение продлить санкции, которые ранее были введены из-за оккупации украинских территорий (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей). Их срок продлили до 24 февраля 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: