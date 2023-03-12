По мнению министра иностранных дел Украины, можно ввести более жесткие санкции, чтобы сильнее ограничить производство ракет и беспилотников.

Украина предлагала Европейскому Союзу в рамках G7 ввести суровые санкции против российских компаний, которые участвуют в производстве беспилотников и ракет. Однако страны ЕС реализовали лишь малую часть возможных ограничений.

Таким мнением поделился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild. Он заявил: "Мы можем остановить производство ракет и беспилотников в России, введя новые и жесткие санкции против этой отрасли, и мы сделали соответствующее предложение Европейскому Союзу в рамках G7. Я лично отправил список компаний, которые непосредственно участвуют в производстве ракет. К сожалению, мы не видим, что эти компании подвергаются достаточным санкциям".

Кулеба заявил, что определенные ограничения вошли в десятый пакет санкций, но это лишь малая доля. По словам министра иностранных дел, "гораздо больше можно было бы сделать, и гораздо больше должно быть сделано".

Видео дня

Санкции против России: последняя информация

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с Россией. Сюда вошли и букмекерские конторы.

На фоне нефтяных санкций ЕС против РФ и введения предельной стоимости государство-агрессор нашло новый рынок для сбыта. Речь об Индии, которая с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличила товарооборот с Россией. РФ поднялась с 18 на 4 место в списке крупнейших импортеров восточной страны.

Польское издание РАР со ссылкой на источники сообщило, что санкции против российской атомной энергетики блокируют три страны. Это Франция, Венгрия и Болгария.

Вас также могут заинтересовать новости: