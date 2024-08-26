Шольц обещает ускорить депортацию лиц, получивших отказ в предоставлении убежища.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал ужесточить правила обращения с оружием и ускорить депортацию лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, после того, как в пятницу в Золингене были зарезаны ножом три человека.

Сириец по имени Исса Аль Х., избежавший депортации после отклонения ходатайства о предоставлении убежища, находится под стражей по обвинению в совершении нападения на фестивале в западногерманском городе недалеко от Дюссельдорфа и членстве в экстремистском "Исламском государстве", пишет Bloomberg.

Выступая в понедельник на месте нападения, в результате которого еще восемь человек получили ранения, Шольц охарактеризовал инцидент как "терроризм". Он сообщил журналистам, что более строгие правила владения оружием будут применяться, особенно к ножам, и они должны и будут приняты "очень быстро".

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"Мы также должны сделать все возможное, чтобы те люди, которые не имеют права оставаться здесь, в Германии, могли быть отправлены обратно", - сказал он, добавив, что недавний закон, принятый его правительством, "значительно" повысил эффективность усилий по депортации.

"Но это ни в коем случае не повод для нас сидеть сложа руки", - сказал он. "Мы очень внимательно рассмотрим, как мы можем еще больше увеличить число".

Инцидент разжег и без того жаркие дебаты по поводу иммиграции в Германии и вызвал обвинения со стороны оппозиционных партий в том, что правительство не делает достаточно для предотвращения нелегального въезда людей в страну.

Этот вопрос был в центре внимания перед выборами в это воскресенье в Саксонии и Тюрингии, где антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии" может получить наибольшую долю голосов в обоих восточных регионах.

Тем не менее, АдГ вряд ли войдет в состав какого-либо регионального правительства, поскольку конкурирующие партии пообещали сотрудничать, чтобы не допустить ее к власти - так называемый брандмауэр, аналогичный тому, который помешал крайне правым на недавних выборах в законодательный орган во Франции.

АдГ занимает второе место в национальных опросах после консервативного альянса ХДС/ХСС, в то время как социал-демократы Шольца занимают третье место, а их партнеры по коалиции "Зеленые" - четвертое.

Новая крайне левая группа, Альянс Сахры Вагенкнехта, которая также хочет ограничить иммиграцию и имеет более сильную поддержку в Восточной Германии, находится на пятом месте, опередив Свободных демократов, самую маленькую из трех партий правящего альянса, на шестом месте.

В своем посте на X в понедельник Элис Вайдель, сопредседатель АдГ, призвала остановить иммиграцию как минимум на пять лет. Вагенкнехт заявила в отдельном посте на сайте социальных сетей, что "тот, кто допускает неконтролируемую миграцию, получит неконтролируемое насилие".

Помимо членства в террористической организации, Исса Аль Х. обвиняется в трех убийствах и восьми покушениях на убийство.

По словам федерального прокурора, он пытался убить как можно больше тех, кого он считал "неверными", и специально целился в шею и верхнюю часть тела жертв.

Региональные власти в земле Северный Рейн-Вестфалия, где находится Золинген, также подверглись критике после того, как выяснилось, что ходатайство подозреваемого о предоставлении убежища было отклонено, и его следовало депортировать. 16 федеральных земель Германии несут ответственность за исполнение постановлений о депортации.

Нападения в Германии

В начале июня Шольц отреагировал на растущую обеспокоенность по поводу правопорядка, пообещав ускорить процесс отправки иммигрантов, совершивших тяжкие преступления, обратно на родину, включая Сирию и Афганистан.

Несколькими днями ранее мужчина афганского происхождения устроил буйство с ножом на предвыборном митинге в Мангейме и ранил шесть человек, включая 29-летнего полицейского, который позже скончался.

На этой неделе Шольц встретится с должностными лицами правительств земель, чтобы обсудить дополнительные меры по ужесточению правил предоставления убежища и депортации, по словам людей, знакомых с планом, которые попросили не называть их имени, обсуждая конфиденциальную информацию.

Главный пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебештрайт отклонил предложение лидера консервативной оппозиции Фридриха Мерца о полном отказе всем просителям убежища, прибывающим из Сирии и Афганистана.

Такой шаг нарушил бы как конституцию Германии, так и международное право, заявил Хебештрайт на очередной правительственной пресс-конференции в Берлине.

Соня Кок, пресс-секретарь министерства внутренних дел, заявила, что число вновь прибывших в Германию сокращается отчасти из-за ужесточения пограничного контроля, в то время как число депортаций растет из-за недавно согласованных более строгих правил.

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