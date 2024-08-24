Нападавший скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски.

В городе Золинген на западе Германии, произошло нападение с ножом. Немецкие СМИ сообщают о нескольких погибших.

На сайте издания Bild утверждается, что во время массового мероприятия мужчина ударил ножом случайного прохожего.

Трое людей убиты, еще четверо ранены в результате нападения неизвестного с ножом на празднующих день города в Золингене на западе Германии. Данные об инциденте подтвердили в региональном полицейском управлении, пишет DW.

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Нападавший скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски. Празднования, которые должны были продлиться до 25 августа, на данный момент отменены, а граждан попросили покинуть центральные районы города.

"Сегодня вечером мы все в Золингене в шоке, ужасе и большой печали. Мы хотели вместе отпраздновать годовщину нашего города, а теперь нам приходится оплакивать погибших и раненых. Мое сердце разрывается от того, что на наш город было совершено нападение. У меня наворачиваются слезы, когда я думаю о тех, кого мы потеряли. Я молюсь за всех, кто все еще борется за свою жизнь", - прокомментировал трагедию обербургомистр Золингена Тим Курцбах на своей страничке в Facebook.

Нападения в Германии - другие случаи

В Германии в центре размещения беженцев умер 46-летний украинец. Это произошло в городе Росток на северо-востоке немецкой федеральной земли Мекленбург-Померания.

В правоохранительных органах отметили, что обстоятельства смерти мужчины указывают на вероятное убийство. Известно, что украинца с тяжелыми ранениями нашел работник службы безопасности в общежитии, который и вызвал скорую помощь. Однако медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть.

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