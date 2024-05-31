В центре немецкого города Мангейм вооруженный мужчина совершил нападение на критика ислама Михаэля Штюрценбергера. Момент нападения попал в прямой эфир.
Мужчина нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе полицейскому. Другой правоохранитель выстрелил в него. По данным WELT, Штюрценбергер получил серьезные ранения, но его жизни ничего не угрожает. У пострадавшего полицейского разорвано и повреждено несколько кровеносных сосудов.
Партия "Гражданское движение Pax Europa", членом которой является Штюрценбергер, в своем заявлении подтвердила, что нападение на него и помощников совершили перед запланированным мероприятием.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что следствие прольет свет на предысторию преступления, в частности, на прошлое и мотивы преступника. "Если расследование обнаружит исламистский мотив, то это станет новым подтверждением большой опасности, которую представляют исламистские акты насилия, о которых мы предупреждали", - добавила она.
Что известно о Штюрценбергере:
Журналисты пишут, что власти Баварии классифицируют деятельность Штюрценбергера и его окружения вокруг движения Pax Europa как исламофобию.
Сообщается, что он также писал на правоэкстремистском сайте Politically Incorrect. Баварский информационный центр против экстремизма заявил, что мужчина распространял "исламофобские высказывания".