Правительство Германии намерено принудить мессенджер Telegram подчиниться законодательству – сделать платформу открытой для властей и ужесточить модерацию контента. Компания может столкнуться в Германии со штрафами на 55 миллионов долларов.
Об этом говорится в материале DER SPIEGEL. Отмечается, что Telegram – один из самых популярных мессенджеров в мире. И возможно – самый опасный из них. На платформе существует лишь минимальная модерация, что делает ее популярной среди преступников и террористов.
Отмечается, что на сегодня Telegram установлен на 570 миллионах смартфонов по всему миру. В период пандемии его популярность лишь возросла. В нынешнем году миллионы пользователей перешли в Telegram из WhatsApp. В том числе – в Германии.
Однако Telegram позиционирует себя как платформа, стоящая над государствами и властями – место, где каждый пишет и делает все, что хочет.
Это сделало мессенджер любимой платформой для конспирологов, правых экстремистов, наркоторговцев и мошенников. Приложение, как отмечается, стало «эквивалентом даркнета в вашем кармане».
Власти, как правило, бессильны, поскольку создатель мессенджера Павел Дуров отклоняет любые их попытки получить доступ к данным пользователей. Он создал непрозрачную сеть компаний, которая всячески затрудняет доступ к мессенджеру правительствам.
Однако в скором времени это может измениться. Журналисты узнали, что Министерство юстиции Германии требует от Telegram подчиниться закону. Требования касаются открытости для властей, незамедлительного удаления преступного контента и передачи данных пользователей по требованию следственных органов.
В отношении Telegram также начато производство по поводу того, что мессенджер не указал контактное лицо для властей и не предложил процедуру подачи жалобы на преступный контент, как того требует законодательство Германии. Компанию могут оштрафовать на 55 миллионов долларов.
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В Министерстве внутренних дел Германии Telegram давно рассматривают как проблематичный канал коммуникации.
Как заявил журналистам один из чиновников министерства, национальное законодательство «очевидно, не играет роли для этих людей». Если компания и дальше будет отказываться от сотрудничества, он допускает возможность полной блокировки мессенджера в Германии.
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