Основатель Telegram Павел Дуров обрушился с критикой на Apple. По его мнению, устройства компании отстают технически, неудобны в пользовании, а также делают их владельцев рабами гиганта цифрового мира.
Поводом для поста, который опубликовал Дуров в своем Telegram-канале, стала публикация The New York Times о бизнесе Apple в Китае.
В своей статье зарубежные журналисты утверждают, что Apple пошла на многочисленные компромиссы в вопросах цензуры и защиты личных данных ради доступа к самому крупному рынку мира, став фактически подотчетной властям Китая.
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«Apple очень эффективно следует своей бизнес-модели, основанной на продаже необоснованно дорогих, устаревших устройств, потребителям, запертым в ее экосистеме. Каждый раз, когда я беру в руки iPhone, чтобы протестировать наше приложение для iOS, я ощущаю себя в средневековье. 60-герцовые дисплеи Apple не идут ни в какое сравнение со 120-герцовыми на Android с их намного более плавной анимацией», - пишет Дуров.
«Но худшее в технике Apple это не неуклюжие устройства и не устаревший софт. Владелец iPhone становится цифровым рабом Apple - ему позволено использовать только приложения с App Store и делать нативный бэкап только в iCloud», - считает бизнесмен.
По его мнению, это дает возможность китайской компартии полностью контролировать данные своих граждан, которые пользуются iPhone. За что она и любит Apple.
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